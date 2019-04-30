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Mizalle 'Your Map' Koleksiyonuna Büyük İlgi

Mizalle 'Your Map' Koleksiyonuna Büyük İlgi

Moda’ya ve E – Alışveriş’e yepyeni bir soluk getiren MİZALLE ‘Your Map’ İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu görücüye çıktı.

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’da gerçekleşen ‘ Mizalle ‘Your Map’ İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyon ‘ lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.

Mizalle ‘Your Map’ İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyon lansmanına iş, sanat, moda, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Her kadının her tarzına ve beğenisine uygun birbirinden farklı tasarımlar sunan Mizalle; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını mizalle.com adresine girerek tüm kreasyonu keşfedebilirsiniz.

Mizalle Hakkında

Mizalle, sanal ve fiziki mağazalarda deneyimli kadrosu ve yenilikçi yapısı ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir. En güzel renkler ile sanatsal dokunuşlar, doğal malzemelerle doğa dostu ürünler, benzersiz tasarımlarla uygun fiyatlar Mizalle şemsiyesi altında bir araya gelmiştir. Modern kadınların aradıkları şıklığı ve modern çizgileri bir araya getirerek oluşturduğu koleksiyonlarla giyim tutkusu oluşturmak Mizalle’nin en büyük tutkusudur. Mizalle, yenilikçi, ilham veren, büyük hedefleriyle fark yaratan, ekip çalışması ile büyüyen, zarif, dinamik, şık koleksiyonlara sahip, etkili adımlarla yeni moda anlayışına katkı sağlayan, başarıya inanmış bir markadır. Marka Tonumuz; pozitif, doğal, sakin, cool, kendinden emin, merak uyandıran, ilham verici ve moderndir.

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