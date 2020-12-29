Milyonların beklediği pazarlıktan yüzde 21.56 artış çıktı... Asgari ücrete 500 lira zam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların beklediği 2021’de geçerli olacak asgari ücreti son toplantıda belirledi. Net asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil yüzde 21.56 artışla 2825 lira 90 kuruşa çıktı. Böylece halen uygulanmakta olan 2324 liralık asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu. Asgari ücret brüt ise 3 bin 577 lira 50 kuruş olacak. Asgari ücret, asgari geçim indirimi ve işsizlik parası gibi birçok parametreyi de değiştirdi.

Nazmi Irgat, Zehra Zümrüt Selçuk, Özgür Burak Akkol

7 PUANLIK REFAH



Hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla alınan kararın ardından basın toplantısı yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım 2020’de enflasyonun yüzde 14.03 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak “Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak” diye konuştu.

75 TL DESTEK SÜRECEK



Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Selçuk “Asgari ücret desteğine bu sene de 75 lira olarak devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6.5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir” dedi. Selçuk 2002’den bu yana asgari ücretin enflasyondan arındırılmış olarak 1.5 kat arttığını da söyledi.

İŞVEREN ZAMMI ‘DENGELİ’ İŞÇİ ‘YETERSİZ’ BULDU



Bakan Selçuk’tan sonra söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat “İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz” derken TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da salgın sürecine dikkat çekerek “Marttan bu yana mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücret için haftalardır çalışıyor” dedi.

YÜZDE 21.5’LİK ZAM NELERİ DEĞİŞTİRDİ?



İŞSİZLİK MAAŞI 1420 LİRA OLDU: Halen en düşük 1168.27 lira olan işsizlik maaşı 1420.14 liraya, en yüksek 2336.53 lira olan işsizlik maaşı 2840.28 liraya çıktı. Ancak işsizlik parası son 4 aydaki maaşa göre hesaplandığı için bu tutarlar mayıs ayında işsiz kalan kişiler için geçerli olacak.

AGİ’DE ARTIŞ: Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da değişti. 2825 liralık net asgari ücretin 268 lirası AGİ olarak ödenecek. Bu tutar halen 220 lira. AGİ evlilik ve çocuk sayısına göre ise 268-456 lira aralığında uygulanacak.

ESNAFIN PRİMİ ARTTI: Asgari ücretin artması Bağ-Kur’lunun ödeyeceği prim miktarlarını da artırdı. 5 puanlık indirimden faydalanan Bağ-Kur’lu en düşük 1.055,36 TL, en yüksek 7.915,22 TL prim ödeyecek.

BES’TE KATKI FAZLALAŞTI: Bireysel emeklilik sisteminden ödenen devlet katkısının yıllık üst limiti de arttı. Buna göre devlet katkısının yıllık tutarı 2021 yılı için 10.732,5 TL’yi geçemeyecek. Dolayısıyla sistemdeki katılımcılar için sağlanan devlet desteği önümüzdeki yıl 1.903,5 TL fazla olacak.

TAVAN DEĞİŞTİ: Vatandaşlar arasında “en yüksekten sigortaya bildirim rakamı” olarak ifade edilen tutar da 26.831,25 TL’ye yükseldi. SGK’ya ödenecek tutar bunu geçemeyecek.

65 YAŞ AYLIĞINDA SINIR DEĞİŞTİ: 2021 yılında asgari ücret artınca gelir sınırı da değişecek. 2021 yılında 65 yaş aylığına başvuran kişiler için gelir sınırı 852,53 TL olarak uygulanacak.

GELİR TESTİ SINIRI DEĞİŞTİ: Asgari ücrete endeksli bir diğer değişken de gelir testi sınırı oldu. Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 1.192,5 TL’nin altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.

GÜNDELİKÇİYE 21 LİRA PRİM: Ay içerisinde 10 günden az çalıştırılan gündelikçi ve bakıcıların primleri de asgari ücrete endeksli. Gündelikçiler için asgari ücretin yüzde 2’si oranında prim ödeniyor. Böylece 9 gün gündelikçi çalıştıran bir kişi için prim miktarı 21,42 TL olacak.