Milyonlarca vatandaşın gözü bu haberde! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kasım ayı enflasyon rakamları açıklanınca emeklilerin Ocak 2021 zam oranı biraz daha netleşti. Buna göre Kasım ayı enflasyon oranının yüzde 2,3 olarak açıklanması ile birlikte Haziran – Kasım dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun da 3 Ocak 2021’de açıklanması sonrası emeklilerin maaş zammı tam olarak ortaya çıkacak.

Aksam.com.tr'ye memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AKŞAM Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül şunları söyledi:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZ 6 ZAM

"Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 3 zam alacaklar. Buna ilave olarak Haziran – Aralık dönemi gerçekleşen altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısmı da maaş zammına ilave edilecek. Dolayısıyla şu an için yüzde 3’lük bir enflasyon farkı oluştu bile. Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayında maaşlara yapılacak zam netleşecek. Bu şekilde görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin toplamda yüzde 6 düzeyinde bir zam alması mümkün gözüküyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 ila 3 arasında gerçekleşirse altı aylık enflasyon yüzde 10’u memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 9’u bulabilir."

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin aylıklarının ise doğrudan altı aylık enflasyona göre zamlandığını belirten Bülbül, "Haziran – Kasım dönemi enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşince SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7’yi bulması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin de zam oranı netleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 2 ila 3 arasında olursa zam oranı yüzde 10’u bulabilir." dedi.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zamları sonrası en düşük emekli aylıkları tablodaki gibi gerçekleşebilir.