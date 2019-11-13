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  3. Milyonlarca emekliye müjde! 'Eşit zam' formülü gündemde

Milyonlarca emekliye müjde! 'Eşit zam' formülü gündemde

Milyonlarca emekliye müjde! 'Eşit zam' formülü gündemde

Ekstra artışlar emekli maaşları arasındaki makası azaltırken, 'eşit zam’ formülü gündemde. Tasarı hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.

Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra düzenleme yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü. 2000 öncesi intibak, seyyanen artışlar ve promosyon, bu düzenlemelerden bazıları. Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.  

GELİRİ ARTIRIR  

Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, “Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı” çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.. 

TOPLANTIDA BELİRLENECEK

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranını geçerse fark ödenecek.   

GÜNEŞ


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