Son dakika haberi: Emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 8.2 Milyon SSK, 2.6 Milyon Bağ – Kur ve 2.3 Milyon memur için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ – Kur’dan aylık ve gelir alanlar yani emekli ve dul – yetim aylığı alanlar yüzde 8,36, 2.3 Milyon memur emeklisi ve 2.9 Milyon görevdeki memur ise yüzde 7,36 oranında zam alacaklar.

SSK VE BAĞ – KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?



TUİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz – Aralık dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 8,36 oldu. Buna göre SSK ve Bağ – Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. SSK’dan 5,9 Milyon kişi emekli aylığı alıyor. 76 Bin 775 kişi malulen emekli aylığı alırken 2 Milyon kişi ise ölüm aylığı alıyor. Toplamda SSK’dan gelir ve aylık alan toplam 8,2 Milyon kişinin aylığı yüzde 8,36 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK?



2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 2.252 TL emekli aylığı alıyorlar. Yüzde 8,36 oranında zam sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı 2.440 TL olacak. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı 1.500 TL olarak ödeniyor. Bu kişilerin maaşları eğer zamla birlikte 1.500 TL’nin üzerine çıkarsa bu tutar üzerinden aylık ödenecek. Eğer zamla birlikte aylık 1.500 TL’nin altında kalıyorsa bu durumda 1.500 TL üzerinden ödeme yapılacak.

EN DÜŞÜK BAĞ – KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK?



Tarım Bağ – Kur’luların en düşük aylığı 1.500 TL’den 1.625 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ – Kur’luların en düşük maaşı ise 1.900 TL’den 2.058 TL’ye yükselecek. Bu sayede Bağ – Kur’luların da emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılacak. Bağ – Kur’lular için de 1.500 TL’nin altındaki aylıklar 1.500 TL olarak ödenmeye devam edilecek.

MEMURUN ZAM ORANI NE OLACAK?



Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme görüşmeleri ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 3 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar. Buna ilave olarak Temmuz – Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 4’i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 4,36 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 7,36 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLACAK?



Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.812 TL. Yüzde 7,36’lık zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 3.018 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ – Kur emeklilerine göre daha yüksek. Böyle olunca yüzdelik zam memur emeklilerinin maaşlarında daha yüksek oranda artışa neden oluyor. 2,3 Milyon memur emeklisi ve ölüm aylığı alan kişinin aylıkları yüzde 7,36 oranında zamlanacak.

MEMURLAR DA ZAM ALACAK



Memur emeklileri ile birlikte görevdeki memurlar da yüzde 7,36 oranında zam alacaklar. Memurlar maaşlarını ayın 15’inden 15’ine aldıkları için 15 Ocak’ta yüzde 3 zamlanmış maaşları memurların hesaplarına yatacak. Enflasyon farkı ise daha sonra maaşlara yansıtılacak. Dolayısıyla maaş zammı önce, enflasyon farkı sonra maaşlara yansıyacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?



Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı 4.305 TL. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 4.621 TL’ye yükselecek. Memurlar, maaşları ile birlikte aile yardımı ve çocuk zammı da artıyor. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk zammı alan memurların maaşları net olarak aile ve çocuk zammı ile birlikte ortaya çıkacak.

Haberin Özeti

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarcaveun da maaşına yılın ilk yarısında yapılacaknetlik kazandı.• SSK ve Bağ–Kur emeklilerioranında zam alacak.• En düşükmaaşıolacak.• En düşükmaaşıolacak.• Memur ve memur emeklilerizamma ilave olarakoranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranıolarak gerçekleşecek.• En düşüknin maaşı'ye yükselecek.• En düşükmaaşı'ye yükselecek.