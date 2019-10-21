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Milyoner sayısında dikkat çeken artış!

Milyoner sayısında dikkat çeken artış!

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi.
Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244  milyar 226 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.
 
2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın ağustos sonunda 6 milyon 1lira seviyesine geriledi.
 
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ağustos sonunda 2018'e kıyasla 26 bin 386 kişi artarak 188 bin 186'ya çıktı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 151 milyar 883 milyon lira oldu.
 
Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 121 bin lira olarak hesaplandı.
 
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.
 
YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 21 BİNİ AŞTI
 
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 21 bin 868'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 542 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 92 milyar 343 milyon lira olarak hesaplandı.
 
Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 203 milyon lirası yerel para, 82 milyar 685 milyon lirası yabancı para ve 455 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 223 bin lira olarak hesaplandı.
 
Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:
 

Yıllar

Mudi sayısı

Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL)

Milyoner başına düşen ortalama mevduat (bin TL) 

2012

54.461

373.384

6.856

2013

70.498

484.901

6.878

2014

81.398

533.544

6.555

2015

98.497

649.994

6.599

2016

115.896

775.142

6.688

2017

138.980

909.979

6.548

2018

180.126

1.109.859

6.162

Ağu.19

210.054

1.244.226

5.923

 

(AA)

 

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