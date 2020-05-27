Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7381
  • 7,405
  • 370.634
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Milyon dolarlık tezgâh için kiralama dönemi
27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:12 | Son Güncelleme:

Milyon dolarlık tezgâh için kiralama dönemi

Milyon dolarlık tezgâh için kiralama dönemi

Kovid-19 salgını pek çok sektörde çarkların durmasına ve üretimde ciddi daralmalara neden olurken, yaşanan nakit sıkışıklığı finansal anlamda hayatı kolaylaştıracak yeni modellerin gelişmesine neden oluyor.

TALEP % 20 ARTTI

“Her kriz bir fırsat doğurur” diyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, ‘reform’ olarak tanımladığı makine kiralama modelini, gençleşmek ve daha da teknolojik bir hale gelmek isteyen Türkiye sanaiinin hizmetine açıldı. Kısa bir süre önce uygulamaya alınan ve makine satın almaktan çok daha karlı olan modelle 160 makinenin kiralaması yapılırken pandemi döneminde bu modele talepte yüzde 20’lik artış yaşandı. Bu modelle 11 milyon dolarlık portföy oluşturulurken, makine tezgâhlarını yenileyenler 10.5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon dolar da vergiden olmak üzere toplam 12.5 milyon dolarlık tasarrufu elde etti. 


Trump: Dün Başkan Erdoğan'la görüştüm, biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında suç duyurusu
Wagner'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca: Koca: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz
ABD'de dehşet anları... Polis şüpheliyi boğarak öldürdü
Wagner gurubunun geri çekilişinin görüntüleri ortaya çıktı

Wagner gurubunun geri çekilişinin görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kara yolları onlara kaldı! Objektiflere yansıyan kareler...

Cuma namazıyla açılacaklar! Hummalı çalışmalar başladı