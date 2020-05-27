Milyon dolarlık tezgâh için kiralama dönemi

TALEP % 20 ARTTI



“Her kriz bir fırsat doğurur” diyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, ‘reform’ olarak tanımladığı makine kiralama modelini, gençleşmek ve daha da teknolojik bir hale gelmek isteyen Türkiye sanaiinin hizmetine açıldı. Kısa bir süre önce uygulamaya alınan ve makine satın almaktan çok daha karlı olan modelle 160 makinenin kiralaması yapılırken pandemi döneminde bu modele talepte yüzde 20’lik artış yaşandı. Bu modelle 11 milyon dolarlık portföy oluşturulurken, makine tezgâhlarını yenileyenler 10.5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon dolar da vergiden olmak üzere toplam 12.5 milyon dolarlık tasarrufu elde etti.