Milli uyduların enerji kaynağı da milli olacak

Yelda GÖKDAĞ

BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK gibi yerli ve milli uydularıyla uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye milli uydularının enerji ihtiyacı için de milli kaynakları devreye sokuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fotovoltaik Teknoloji Merkezi kurulması yönünde altyapı çalışmalarını tamamladı. Merkezin faaliyete geçmesiyle milli uyduların enerji ihtiyacı da milli imkanlarla sağlanmış olacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Varank, kendisine yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtta, çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Söz konusu proje kapsamında, uzay uygulamalarına özel güneş paneli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilen deneysel güneş paneline uzayda tarihçe kazandırılması; böylece milli uyduların enerji ihtiyacının milli kaynaklarla sağlanması yolunda önemli bir adım atılarak, ülkemizin uzay teknolojileri alanında rekabet gücünün artmasına katkı sağlanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ VE MİLLİ UZAY TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bakan Varank, “BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2 Uydu Projeleri , Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından başarıyla tamamlandı. Yenilikçi ve yerlilik oranı yüksek uydu-uzay teknoloji ve uygulamalarına yönelik çalışmalarımıza, TÜRKSAT 6A, İMECE Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi ve MİYEG Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi kapsamında devam ediliyor” dedi.

TÜBİTAK BÜNYESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEĞİNDE KURULDU

Varank, “Bu çalışmaların yanı sıra uydular için önemli bir enerji kaynağı olan güneş paneli teknolojileri alanında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde “Fotovoltaik Teknoloji Merkezi” altyapısı kuruldu. Bu proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğinde yürütülen “Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde gerçekleştirildi” diye konuştu.