Milli uçak TEKNOFEST'e geliyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ‘TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, aralarında Milli Muharip Uçak’ın (MMU) da bulunduğu Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek. MMU’nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST’te gösterilecek.

THY UÇAĞI BOYANDI

17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek etkinlikte milli projeler sergilenecek. MMU’nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET’in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. Türk Hava Yolları (THY) filosundaki ‘TC-JTR’ kuyruk tescilli ‘Airbus A321-200’ tipi uçak da TEKNOFEST için özel olarak boyandı.