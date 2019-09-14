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Milli uçak TEKNOFEST'e geliyor

Milli uçak TEKNOFEST'e geliyor

İlk kez Fransa Air Show’da tanıtılan beşinci nesil savaş uçağı olacak ‘Milli Muharip Uçak’ın birebir modeli TEKNOFEST’te sahneye çıkacak.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ‘TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, aralarında Milli Muharip Uçak’ın (MMU) da bulunduğu Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek. MMU’nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST’te gösterilecek.

THY UÇAĞI BOYANDI 
17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek etkinlikte milli projeler sergilenecek. MMU’nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET’in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. Türk Hava Yolları (THY) filosundaki ‘TC-JTR’ kuyruk tescilli ‘Airbus A321-200’ tipi uçak da TEKNOFEST için özel olarak boyandı. 

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