Milli Piyango'nun cirosu 2020 yılında 3 kat artacak

Türkiye Varlık Fonu tarafından Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi’yle dün sözleşme imzalandı. 10 yıllık sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye çıkarmayı taahhüt etti. Milli Piyango’nun cirosu ilk yılda 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Şans oyunlarımızı dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçiriyoruz” dedi.

10 MİLYAR LİRA EK KAZANÇ

Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla yürütecek. Yeni modelde bayilerin sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, gelirleri de artacak. Grubun en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor. Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı. Rekabetçi teklif süreci ile kamuya ek 10 milyar TL kazanç sağlandı.