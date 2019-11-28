Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çeyrek bilet, yarım bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Piyango 2020 çeyrek bilet fiyatı ne kadar? Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi düzenleniyor ve ikramiye dağıtılıyor. Vatandaşlar aldıkları bilete göre ikramiyeye sahip oluyorlar. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Bilet fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKARILACAK?

Biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa çıkarılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.