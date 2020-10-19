Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayında! Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Ekim 2020

19 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste yayınlandı. Bilet alan ve şanslı rakamları merak eden binlerce kişi Milli Piyango sonuçları sorgulama yaparak para kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Her ayın 9, 19 ve 29’unda idare tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden paylaşılıyor. Haberimiz içerisinden 19 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO 19 EKİM 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün gerçekleştirilen çekiliş sonrasında yayınlandı.

4000000TL Kazanan Numara

186539

100000TL Kazanan Numara

697908

Amorti

1 5

10000TL Kazanan Numaralar

078596 125622 217966 222210 237834 248063 262621 296074 307015 354947 430262 466326 536272 539988 588116 591191 591456 650528 692323 698977

1000TL Kazanan Numaralar

025442 028953 031001 051836 064896 069603 074415 106009 107089 143381 146445 160257 163195 164829 174383 178005 189541 248198 250360 274609 308562 320124 326432 337956 350701 353870 357202 388565 414912 423414 434256 456396 466402 470319 495091 498248 501940 502166 525134 526597 535755 541696 566840 584900 612460 639312 664024 678210 695568 699823

400TL Kazanan Numaralar

00509 02734 03628 05793 12133 22260 22835 27920 28180 32267 36745 42073 42365 43724 44028 44528 49004 50537 50970 52035 52885 55610 62556 63820 64573 71828 73545 76914 77882 80022 81224 83287 84960 85823 86565 90003 93075 93222 97996 99614

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.