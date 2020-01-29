Milli Piyango sonuçları 29 Ocak 2020 açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama 2020!

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan kişiler şanslı rakamları öğrenmek istiyor. 29 Ocak Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiler para kazanıp kazanmadığını merak ediyor. İdare tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişe vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Haberimiz içerisinden 29 Ocak 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 OCAK 2020 AÇIKLANDI!

29 Ocak Milli Piyango sonuçları idare tarafından duyuruldu. İşte şanslı numaralar:

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

668810

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

439635

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

056848 090341 127729 152178 218660 243856

278329 283173 297541 364102 384767 387249

480695 505313 517516 525194 564133 577076

629909 644674

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

021136 021380 031095 049870 050457 073036

110518 118964 132711 143508 155404 180619

186397 208789 220145 224068 246278 249143

254200 291903 295130 299511 312768 314383

347971 361833 367579 379714 398555 404301

404970 417555 435743 438967 446334 447788

468204 478852 525157 534948 548033 553098

560713 583802 603346 612790 668302 677179

680460 685849

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

02778 03220 05463 07169 07326 08782

11120 15155 16743 20378 24487 30834

33322 36611 37783 39905 41663 42221

47418 49455 50688 51583 55870 56245

60854 67232 72708 72956 76970 77333

78420 78903 85097 87864 88886 92449

93605 94259 95228 98528

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0219 0885 1378 1723 1949 1969

3061 3169 3181 3298 4230 4529

4574 4650 5246 5450 5946 6077

6335 6390 6432 7313 7833 7937

7967 8601 8770 8808 8969 9311

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

018 128 208 216 335 352

353 374 481 490 532 540

557 579 604 652 687 906

919 929

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

29 39 47 50 67 70

74

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

068810 168810 268810 368810 468810 568810

608810 618810 628810 638810 648810 658810

660810 661810 662810 663810 664810 665810

666810 667810 668010 668110 668210 668310

668410 668510 668610 668710 668800 668811

668812 668813 668814 668815 668816 668817

668818 668819 668820 668830 668840 668850

668860 668870 668880 668890 668910 669810

678810 688810 698810

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.