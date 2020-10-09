Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ekim 2020 | Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango 9 Ekim 2020 sonuçları sıralı tam liste yayınlandı. Saat 15.30’da başlayan çekilişin detayları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden paylaşıldı. Düzenli olarak her ayın 9, 19 ve 29’unda noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişte şanslı bileti alanlar 4.000.000 TL’nin sahibi oluyor. İşte 9 Ekim Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...



MİLLİ PİYANGO 9 EKİM 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün gerçekleştirilen çekiliş sonrasında yayınlandı.

4000000 TL Kazanan Numara

065608

100000 TL Kazanan Numara

325797

Amorti

1 6

10000 TL Kazanan Numaralar

023480 027737 046789 069688 133283 136018 157357 176617 212073 242780 283281 308517 333948 393008 443938 518810 522272 613671 634820 645195

1000TL Kazanan Numaralar

005098 010163 010936 026988 035291 078306 089665 159396 174088 188918 190022 213204 219699 225747 231066 273048 304984 308664 363581 372169 392330 402921 417569 432080 435150 451684 467214 478134 484102 489360 499881 534185 540735 556966 570929 580844 597653 609285 628384 634958 644060 647437 648493 657154 658890 665970 670631 681807 686804 699477

400TL Kazanan Numaralar

02119 02462 06812 08027 09858 09947 10834 14543 14681 14942 16498 17239 24222 28563 31353 34114 35677 40376 40487 40659 41821 41922 45955 47115 48082 50220 50610 52309 53343 54662 55095 55111 60987 63835 65707 67551 75966 76477 84596 90514

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.