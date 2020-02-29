Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Şubat açıklandı! Milli Piyango sonuçları sorgulama 2020

Milli Piyango sonuçları 29 Şubat Çarşamba günü yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi para kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan ve şanslı olduğunu hisseden kişilerin gözü Milli Piyango İdaresi’ne çevrildi. Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte 29 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste



MİLLİ PİYANGO 29 ŞUBAT 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! İşte 29 Şubat 2020 sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

242997

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

269808

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

028936 079221 131008 181920 229957 244146

276435 362239 366714 372221 377547 420086

436870 482101 499875 500452 505299 519231

596354 599335

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

024502 042056 042428 055002 063528 066167

080110 100442 100683 105242 143790 159768

163941 171984 173306 173749 182032 196598

200543 207350 239128 240209 259716 272864

295964 298277 305176 325969 333539 346418

406592 418181 422689 424689 428597 430720

432949 437512 447398 503734 509377 520929

524038 524877 547085 549749 552257 565401

566204 598674

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

03346 04483 08290 09081 12171 16367

17086 21595 33903 35920 36834 39443

43197 44364 47051 47371 47704 48838

49000 52610 54150 54967 57029 58232

60675 70731 71916 75463 76113 77081

80097 82413 89944 91396 93625 96655

96756 98409 98795 99336

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0295 0352 0386 0923 1171 1375

1596 2119 2371 2834 3070 3520

4034 4866 5024 5099 5121 5297

5740 5982 7154 7322 7501 7568

8365 8406 8828 9322 9389 9982

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

078 123 186 201 220 257

262 313 473 600 601 655

709 732 795 811 844 896

911 985

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

01 06 10 11 12 26

33

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

042997 142997 202997 212997 222997 232997

240997 241997 242097 242197 242297 242397

242497 242597 242697 242797 242897 242907

242917 242927 242937 242947 242957 242967

242977 242987 242990 242991 242992 242993

242994 242995 242996 242998 242999 243997

244997 245997 246997 247997 248997 249997

252997 262997 272997 282997 292997 342997

442997 542997

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



