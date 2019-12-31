Milli Piyango bileti telefondan sorgulama: 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama

Milli Piyango bileti telefonla sorgulamanın nasıl yapılacağı merak ediliyor. 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları telefondan sorgulanabiliyor mu? 80 milyon büyük ikramiyenin çekilişi için nefesler tutuldu. Vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çeyrek, yarım ve tam biletlerin alınmasının ardından sıra çekilişlere geldi. Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden ve telefonla yapılabiliyor.

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2019

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

İNTERNETTEN MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.