Milli Piyango amorti sorgulama 2020: Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri?
Milli Piyango amorti sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? 31 Aralık tarihinde yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Haberimiz içerisinden sorgulama ekranına ve kazanan numaralara ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango amorti numaraları yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango amorti sorgulama ekranı araştırılıyor. 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Son dakika açıklamasında amorti kazanan numaralar belli oldu. İşte güncel açıklamalar…
AMORTİ NUMARALARI AÇIKLANDI
Amorti numaraları 4 ve 8 oldu.
AMORTİ NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.