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  3. Milli Piyango 29 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama
29 Mayıs 2020 Cuma 18:58 | Son Güncelleme:

Milli Piyango 29 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango 29 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı" Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Mayıs Cuma günü yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan vatandaşlar sıralı tam listeyi öğrenmek istiyor. Şanslı bileti alan 5000000 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Milli Piyango 29 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Milli Piyango 29 Mayıs 2020 sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29’unda noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şanslı rakamları merak ediyor. Haberimiz içerisinden Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 29 MAYIS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar idare tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2020!

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.


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