Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi saat kaçta? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi saat kaçta? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce şans oyunu tutkunu heyecanla 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişini bekliyor. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet satış fiyatı 20 TL, yarım bilet satış fiyatı 40 TL, tam bilet satış fiyatı ise 80 TL olarak belirlendi. Biletlerini alanlar kendilerine çıkar hayali ile Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte Milli Piyango İdaresi çekilişlerinin yayını TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri canlı olarak izleyebilecek.

Çekiliş başladığında aktif hale getirilecek olan link çekilişin sona ermesinin ardından yine eski haline dönecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Pİyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL.

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL.

MİLLİ PİYANGO TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL.