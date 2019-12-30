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  3. Milli Piyango 2020 sorgulama: 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango 2020 sorgulama: 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango 2020 sorgulama: 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? Yeni yıl coşkusu giderek artıyor. Yılın son günü 2019 yılında salı gününe denk geldi. 80 milyon lira olan büyük ikramiye yarın dağıtılacak. 31 Aralık’ta yapılacak olan Milli Piyango çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olacak. Haberimiz içerisinden MPİ bilet sorgulama ekranına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango 2020 bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango 2020 bilet sorgulaması nereden gerçekleştiriliyor? Yılbaşı çekilişi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olması ilgiyi daha da artırdı. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet alan vatandaşlar heyecanla 31 Aralık 2019 tarihini bekliyorlar. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını AKSAM.com.tr farkı ile takip edebilirsiniz.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu. Çekiliş tarihinde açıklanan sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor...

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği bildirildi

Açıklamada, “Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.” ifadesi yer aldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.


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