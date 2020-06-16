Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta raylarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 30 Ağustos tarihinde ray ve yol testlerinin yapılacağını, yıl bitmeden de işletmeye alınıp yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Sakarya’nın Adapazarı İlçesi’ndeki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi’ni (TÜVASAŞ) ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, fabrikayı gezerek, tasarım ve dizaynı biten milli elektrikli tren setini inceledi.

HIZI 160 KİLOMETRE



Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı” değerlendirmesini yaptı.

%20 DAHA EKONOMİK



Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Üretilen ilk tren setinin tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olarak planlandı. Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge’deki genç arkadaşlarımız bu trenimizi bitirdikten sonra yoğun şekilde buna odaklandı.” Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, 5 araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, “Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, TÜVASAŞ’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ÖNLEMLERLE ÜRETİME DEVAM



Proje takvimlerinde aksaklık yaşamamak için Kovid-19 sürecinde de gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, tüm şantiye ve fabrikalarda çalışmalara, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak devam ettiklerini söyledi.

SIRADA 225 KM’LİK HIZLI TREN VAR



Bakan Karaismailoğlu, 29 Haziran’da tekrar TÜVASAŞ’ı ziyaret edeceklerini belirterek, şöyle devam etti: “30 Ağustos tarihinde burada tören yapıp ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Çok güzel günlerin arifesindeyiz. 160 kilometrelik trenimiz bittikten sonra inşallah 225 kilometrelik hızlı tren setlerimiz için arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyor.”