'Milli Dayanışma'ya destek katlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler tam gaz sürüyor. Kampanyaya bazı şirketler nakit desteği sağlarken, bazıları da özellikle sağlık çalışanları için maske, tulum gibi ekipman bağışı yapıyor. Kampanyaya dün gelen destekler de şöyle:

3 MİLYON KİŞİYE GIDA



PepsiCo: Türkiye’de risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL’yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak.

İşbir Holding: 1.1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ: Kampanyaya 500 bin lirayla katkı sağladı.

Akfen GYO: Eskişehir İBİS otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı.

Henkel: Dünya Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon euro bağış yaptı.

10 BİN YÜZ SİPERİ



LEGO: LEGO Grubu ve LEGO Vakfı çocuklara yardım etmek için güçlerini birleştirdi. İhtiyaç sahibi çocuklara 50 milyon dolar bağışlanacak.

Arzum: Yüz koruyucu siper maske üretimi için Güneş Plastik’le bir araya gelen Arzum, 10 bin yüz koruyucu siper maske üretimini kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştıracak. Şirket, bu süreçte hizmet vermeye devam eden çalışanların da sağlıklarını koruyarak işlerine devam edebilmesi için yüz koruyucu siper maske desteği sağlayacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 200 BİN ADET MASKE



Modanisa.com: Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle sağlık çalışanları için 200 bin adet maske üreterek, bağış yapacak. Modanisa ayrıca hijyen-bakım, eğlence ve temel gıda kategorisindeki yüzlerce ürünü de kargo ücreti almadan ulaştıracak.

