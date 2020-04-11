'Milli Dayanışma Kampanyası'nda desteğe devam

Kampanyaya dün katılan şirketler de şöyle:

Yataş Grup: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL ile destek verdi.

ÇAYKUR: Bayiler 1 milyon lira destek sağladı.

Polifarma: Çözelti formunda, damar yolu kullanımı için ürettiği 100 bin ampulü Sağlık Bakanlığı’na hibe edecek. İlacın 10 bin yoğun bakım hastasına umut olması bekleniyor.

Yeni İnci: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet veren sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve maske bağışı yaptı.

TIBBI MALZEME



Coşkunöz Holding: Coşkunöz Eğitim Vakfı işbirliğinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları üretmeye başladı. Şirket, fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor.