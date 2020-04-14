Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor! Kibar'dan 1.1 milyon ilaç, Tekfen'den 8.7 milyon TL

Kibar Holding: Kibar Holding iştiraklerinden Hyundai Assan koronavirüsle mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Kore Büyükelçiliği aracılığıyla Kore’den Türkiye’ye özel bir uçakla 1.1 milyon adet ilaç getirtiyor. 600 bini hafta başında gelen, 500 bininin ise 17 Nisan’da gelmesi planlanan ilaçların yaklaşık 80 bin hastanın tedavisinde kullanılması öngörülüyor.

Tekfen Holding: Tekfen Holding, kampanyaya 5 milyon lirayla katılırken, Tekfen Vakfı da; pandemi hastanelerinin tıbbi cihaz ihtiyaçları için 3 milyon 750 bin liralık bir fon oluşturdu. Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, kampanyaya ayrıca şahsi olarak 1 milyon TL bağışta bulundu.

Hak-İş: Kampanyaya desteği 3 milyon liraya ulaştı.

PAGEV: Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aylık 1 milyon plastik çatal üretilecek. PAGEV’in desteğiyle plastik meslek liselerinde aylık 300 bin siperlik üretilecek.