‘Mikro ihracat'la ayda 30 bin $ kazanabilirsiniz

Bu yıl 994 milyar dolarlık hacme ulaşması öngörülen e-ihracat, pandemi döneminde daralan ülke ekonomilerine ilaç olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine fiziksel temas olmadan ulaşmak veya yeni pazarlara açılmak isteyen girişimciler için sınır ötesi e-ticaret önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye’de e-ihracatın gelişimi, mikro ihracatın sunduğu avantajlar sayesinde mümkün oldu. Fatura tutarı 15 bin eurodan az ve 300 kg’den hafif malların ETGB belgesiyle yurtdışına avantajlı ihraç edilmesi anlamına gelen mikro ihracat, gümrük kolaylığından KDV iadesine kadar pek çok avantajıyla 10 bin kişiye gelir kapısı oldu.

KUR AVANTAJI VAR

Ev hanımından, öğrencisine, KOBi’lerden serbest çalışanlara pek çok girişimcinin Amazon, Aliexpress, Alibaba.com gibi küresel pazar yerlerinde mağaza açıp online mikro ihracat yaptığına dikkat çeken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, “Şu anda kur avantajı nedeniyle Türkiye’de ucuz olup dünyada pahalı olan her ürün mikro ihracatla yurtdışındaki tüketicilere satılabilir. İngilizcesi olup, bu işi benimseyen girişimciler ayda 1000 dolardan 30 bin dolarlara kadar gelir sağlayabilir. Mikro ihracat yapmak isteyen girişimciler isterlerse kendi online mağazasını açar, isterse bu işe kooperatif mantığıyla yapan şirketlerle anlaşıp ortak mağaza açabilir” dedi.

ABD ve Avrupa ilk sırada, en fazla takı ve tekstil satılıyor

E-ihracat Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mert Tanciğer’in verdiği bilgilere göre, Çin’de yaklaşık 300 bin kişi aylık gelirini mikro ihracat yaparak sağlıyor. Türkiye’de ise bu sayı henüz 10 binler civarında. Yunanistan toplam ihracatının yüzde 16’sini Türkiye ise yüzde 1’ini e-ihracatla elde ediyor. Türkiye yıllık 500 milyon dolarlık e-ihracat yapıyor. Bu tutarın yaklaşık 150 milyon doları ise mikro ihracat kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda en fazla e-ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya, MENA bölgesi ve BDT ülkeleri olarak öne çıkıyor. E-ihracatta dünyaya en çok satılan ürünler ise değerli metaller (takı) tekstil, ayakkabı, ev dekorasyon ürünleri, ev tekstili, deri, gıda, otomotiv yedek parçaları.

ÖNEMLİ DEVLET DESTEKLERİ VAR



Mikro ihracatın avantajları ve ETGB sistemi hakkında bilgi veren Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli de, şunları kaydetti: “Mikro ihracatta gümrük beyannamesi yok. Online ortamda Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenleniyor. Banka teminatlarına gerek yok. ETGB sistemi üzerinde tüm prosedürler yetkili kargo firmalarıyla gerçekleştiriliyor. ETGB sistemiyle yapılan mikro ihracat sonrasında KDV iadesi alınabiliyor. Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin üyelik bedelleri devlet tarafından karşılanıyor.”