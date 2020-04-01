Migros bin kişiyi daha işe alacak! Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Migros, online gıda platformu olan Sanal Market'te yoğun talebin oluşması nedeniyle 10 gün içinde bir kere daha bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz ev teslimatı yapılıyor. Peki, Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros İnsan Kaynakları departmanı bin kişiyi daha işe alacağını bildirdi. İşte Migros iş başvurusu hakkında detaylar.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Migros 10 gün içinde bin kişiyi daha işe alacak Bu sayede 1 ayda 3.200 kişiye iş ulaştırmış olacak. Migros Sanal Market böylece aile bütçesine katkı sağlayan ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak. Migros’un Sanal Market Ailesi’ne katılmak isteyenler Migros'un web adresinden başvurularını iletebilecek.

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MİGROS SANAL MARKET PERSONELLER NE İŞ YAPACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan kişiler alışverişlerini sanal ortamda gerçekleştiriyor. Oluşan yoğun talep sebebiyle Migros İnsan Kaynakları departmanı 2 haftada bin kişiyi işe alacağını açıkladı. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.