Migros bayramda açık mı? 2019 yılı Migros çalışma saatleri

“Migros bayramda açık mı?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. 11 Ağustos 2019 Migros çalışma saatleri nedir? Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos itibari ile başladı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyorlar. Migros çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-22.00 arasıdır. Bayramda mağazaların kaçta açılacağı ile ilgili resmi açıklama geldi.

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Migros Kurban Bayramının birinci günü 13.30’dan itibaren hizmet verecektir.

1.Gün: 13:30 – 20:00

2.Gün: 10:00 – 20:00

3.Gün: 10:00 – 20:00

4.Gün: Normal çalışma saatlerinde açık olacaklardır.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-22.00 arasıdır. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Migros; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramlarında da hizmet vermektedir.