Mevlana Çarısı yıkılıyor, büyük dönüşüm başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için en önemli dönüşüm çalışmalarından birinin başlayacağı Mevlana Çarşısı’nda açıklamalarda bulundu

Konya’da yaşayıp da Mevlana Çarşısı’ndan alışveriş yapmamış insan sayısının çok az olduğunu belirten Başkan Altay, “Onun için biraz zor bir karardı aslında. Ama o gün iyi niyetle yapılan bu çarşı, başladığı günden itibaren de bir tartışma konusu oldu. Tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İyi niyet olmasaydı bu dönüşüm mümkün olmazdı. Burada Konya’nın güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Burası aslında Konya’nın en kıymetli yeri. Çünkü Mevlana Meydanı’na bakıyor. Elhamdülillah bugün mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Altın Çarşı’da da şu anda yüzde 80’e gelmiş durumdayız. Altın Çarşı için de hedefimiz en geç 1 Ocak itibariyle yıkıma başlamak. Sözleşme süremiz 14 ay ama biz 2021’in Eylül’üne kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya’ya yakışır bir mekan haline gelecek.” dedi.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu’na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya’nın tüm projelerinde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

KONYA HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

“Mevlana Çarşısı’nı yapanlar da Konya’nın iyiliğine, güzelliğine yaptı. Biz de işlerimizi yaparken 30 yıl sonra acaba bize ne derler, şehir nereye gelir onu düşünerek yapmayı arzu ediyoruz.” diyerek sözlerine devam Başkan Altay, şunları kaydetti: “Ama bu tartışmalı konu Konya’nın gündeminden kalkmış olacak. Aslında yapmaya çalıştığımız 2023, 2053 ve 2071 Konyasına bir hazırlık. Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Hz. Mevlana’nın şehri, Selçuklu payitahtında çok onurlu, çok şerefli ama zor bir görev yapıyoruz. Sultan Alaaddin’in, Hz. Mevlana’nın, Şems’in dolaştığı sokaklardayız. Burası onların mekanı ve biz de torunlarımıza bu bilinçle buraları emanet etmek istiyoruz. İnşallah ticaretin daha canlandığı, değerlerin çok daha güzel olduğu bir çarşı haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz.”

SADECE KONYA’DA DEĞİL, TÜRKİYE’DE ÇOK SES GETİRECEK BİR PROJE OLACAK

Esnafa mahcup olmadan dönüşüm projesini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu yapıyla birlikte aslında hedeflediğimi şey şu; Bedesten’e doğru, Aziziye’ye doğru, İplikçiye, Alaaddin’e ve Şems’e doğru bir hareket oluşturmak istiyoruz. Çünkü insanların buraya gelmesini arzu edeceğimiz bir mekan olsun istiyoruz. Sadece Konya’da değil, Türkiye’de çok ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Konyalı esnafa ne kadar teşekkür etsek az. İnşallah bu dönüşümü, bu değişimi devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü Konya’nın kalbi türbedir. Bizim de türbe etrafını düzenlememiz lazım. Karatay Belediyemiz ile de çok önemli bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah orada da Konya için güzel ticaret alanları oluşturmayı arzu ediyoruz.” diye konuştu.

KONYA’YI DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ YAPMAYI ARZU EDİYORUZ

Konya için hayalleri olduğunu ve Konya’yı Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu şehir bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, bize çok büyük destek verdi. Her seçimde rekorlar kırarak destek verdi. Sandıkta vatandaşımız gereğini yaptı. Şimdi gereğini yapma sırası bizdedir. Biz de gece gündüz demeden Konya’nın tüm projelerini takip ediyoruz. İnşallah burası çok güzel bir cazibe merkezine haline gelecek. Bedesten’le, Şükran Mahallesiyle, Alaaddin Caddesi’nde yaptığımız cephe iyileştirmeleriyle, Alaaddin kazılarının tamamlanmasıyla, eski rektörlük binasına Büyükşehir Belediyesi’nin taşınması, Hz. Mevlana’nın evinin olduğu yerde yapılacak çalışmalar, Şems düzenlemesinin tamamlanması, Eski Sanayi Mektebi’ne yapılacak müze, Tekel binasına yapılacak müze, Altın Çarşı, Mevlana Çarşısı ve türbeyle Mevlana Kültür Merkezi arasında yapacağımız çalışmaların bütününe baktığınızda inşallah 2023’te çok daha farklı bir Konya’yı hep birlikte göreceğiz. Mevlana Çarşısı’ndaki dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KARARLI VE ADİL OLDUĞUNUZDA YAPILMAYACAK İŞ YOKTUR

Başkan Altay, süreci başarıyla yöneten bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Ama şunu gördük ki, kararlı ve adil olduğunuzda yapılmayacak iş yoktur. Rabbim bizi bu çizgiden çıkarmasın. Bu çizgide çalışmaya devam ettirsin. Şehr-i Emin sıfatıyla Konyalının her türlü sorununu çözmek için güç ve kuvvet versin.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mevlana Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi mağdur etmedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada 32 yıllık bir birikim var. Ama sonunda her şey bitiyor. İnşallah bu büyük dönüşüm projesi çok daha güzel olacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı şehre bir damga vuracak. Mevlana Türbesi’nin önünde olması gereken de buydu. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak ve teslim edilecek. Teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra yıkım çalışmalarını başlattı.