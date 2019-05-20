Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0221
  • 6,728
  • 247.155
  • 86.806
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu

Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu

Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu

Avustralya'nın batısında metal dedektörle keşfe çıkan bir kişi, 100 bin Avustralya doları değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında altın keseği buldu.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Kalgoorlie kentinde atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde, toprağın altında 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti. 

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette paylaşırken "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı." dedi.

Avustralya'nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie'de ve civarında yapılıyor.

Ülkede Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, ´Doktorunuz Anlatıy

Kalp Ameliyatı Kişiliği Değiştiriyor Mu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarlarından Galatasaray ve şampiyonluk yorumları

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira