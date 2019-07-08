Meslek liselilerden terörden temizlenen Afrin'e 8 TIR malzeme

Doruk ÇAKAR

Okul sırasından temizlik malzemesine su depolarından inşaat malzemesine kadar çok sayıda ürünleri üretebilen meslek lisesi öğrencileri bir yandan ülke ekonomisine katkı sunarken, diğer yandan sınır ötesindeki mazlum coğrafyaların da umudu oluyor. Bu kapsamdan yılın ilk ayında 128 milyon TL’yi aşan üretim geçekleştiren meslek lisesi öğrencileri, terörden temizlenen Afrin’e de 8 tır dolusu ürün gönderdi.