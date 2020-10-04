Meslek liselerinden elde edilen gelir yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı

Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen 2020'de de artış eğilimi devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre MEB, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

YÜZDE 20 ARTTI

Bu yılın ilk 8 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son 2 yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirme olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Attığımız adımlar sonunda 2019'da bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artmıştı. 2020 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyorduk ancak Kovid-19 salgını okullardaki eğitimi kesintiye uğratınca biz de bu durumdan olumsuz etkilendik. Bu defa üretim portföyünde değişikliğe giderek maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Böylece bu süreçte de üretim kapasitemizi artırabildik. 2020 yılının ilk 8 ayında, 2019'un aynı dönemine göre, üretimden elde edilen gelir yüzde 20 artarak, 230 milyon liraya ulaştı."

"EN FAZLA GELİR SAĞLANAN İLLER İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR"

Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'dan 23 milyon 823 bin lira, Ankara'dan 17 milyon 480 bin lira ve İzmir'den 10 milyon 495 bin liralık gelir elde ettiklerini belirten Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörlerin yoğunlukla kümelendiği illerde üretim kapasitesini artırmaya çalışıyorduk. Örneğin, 2019'da İstanbul ilk 3'te bulunmuyordu. Şimdi birinci olması gerçekten önemli bir başarı. İllerimizin gerçek üretim kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 6 milyon 208 bin liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 milyon 620 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 26 bin liralık üretimle üçüncü oldu."