Meslek liselerinde önlük ve tulum üretimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi. İkinci adımı atarak maske üretimine başlayan ve 21 ilde toplam 37 okulda cerrahi maske üretimi yapan MEB, daha sonra tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimine yöneldi. Bakanlık, bu konuda Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile çalışarak PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretime geçti.

HALKALI VE GEBZE’DE

MEB, bu adımlarına bir yenisini ekliyor. Özellikle sağlık çalışanları için hijyen açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için yatırımlar yapıldı ve üretime başlandı. Bunun için İstanbul pilot il seçildi ve 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretime geçildi.

İHTİYAÇLARA GÖRE SEFERBER EDİYORUZ



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik alanda 54 alan ve 203 dalda eğitim verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Mesleki eğitimde 54 alandaki üretim kapasitemizi ülkemizin ihtiyaçlarına göre hızla seferber ediyoruz. Her alandaki piyasada üretim sıkıntılarına göre destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktuk. Üretime katılan il müdürlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”



KOZMETİĞİ DURDURUP, KOLONYAYI ARTIRDI



Edirne’de faaliyet gösteren kolonya ve kozmetik üreticisi Pereja da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstüne kolonya dağıtılması yönündeki talimatının ardından, kolonya üretimini artırdı. Kolonya için kozmetik üretimini durduran firma, personel ve vardiya sayısını artırdı.

