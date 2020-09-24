Mersin Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı: Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı ve projenin hayata geçmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

AA'da yer alan haberde DSİ Genel Müdürü Yıldız Mersin'in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelere içme suyu temini sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Barajın temelden yüksekliğinin 83 metre ve 60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu bilgisini veren Yıldız şu bilgileri paylaştı:

"Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin lira gelir sağlanması hedeflenmektedir."