Merkez'in sıkılaştırma sinyali doları eritiyor

Dolar dün de yüzde 0.77 düşüşle 7.64 seviyesine çekildi. Euro’daki düşüş ise yüzde 1’i geçti. Yaşanan düşüşte ABD yaptırımlarının beklenen sertlikte olmaması da etkili oldu.

BORSA’DA YENİ REKOR

TL’deki artış dün borsaya da yansıdı. Borsa rekor tazeleyerek 1408.32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Bu arada Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 7.77 liraya çekti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşti.

AZERBAYCAN MERKEZ BANKASI İLE MUTABAKAT



Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. TCMB’den yapılan açıklamada, “TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık’ta merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır” denildi.