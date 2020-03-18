Merkez'den virüse karşı çifte adım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dünya ekonomileri tedbir almaya devam ederken Merkez Bankası’ndan da dün iki ayrı hamle geldi. Merkez Bankası 19 Mart’taki toplantısını iki gün öne alarak hem 100 baz puanlık faiz indirdi hem de koronavirüs salgınını ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tedbir paketi açıkladı.

PİYASAYA 5.1 MİLYAR $

Faiz silahını erken çeken Merkez Bankası faizi 10,75’ten yüzde 9,75’e indirirken bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditeyi sağlayacağı duyuruldu. Merkez, sadece zorunlu karşılıklarda da yaptığı indirimle reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesini öngörüyor.

İHRACATÇILAR MEMNUN

Dünkü toplantı sonrası iki ayrı açıklama yapan Merkez Bankası salgının etkilerinin takip edildiğini, buna ilişkin de bir önlem paketi oluşturulduğunu duyurdu. Koronavirüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması için, Merkez Bankası’nın bankaların Türk Lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik aşağıdaki tedbirler aldığını açıkladı. Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle “İhracatçı rahatlayacak” dedi. Merkez Bankası’nın adımı sonrası gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak tedbir paketine çevrildi. Paketin tüm sektörleri kapsaması bekleniyor.

DOLAR 6.5 TL’DEN DÖNDÜ



Gün boyu yükselişini sürdüren dolar gün içinde 6.5 liraya dayandı. Dolar Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla 6.40 liranın altına indi. Borsa ise gün içinde yüzde 6 kayıp yaşadı. Merkez’in kararı sonrası toparlanan borsa günü yüzde 1.2 kayıpla kapattı.

VERGİDE SÜRE UZATILDI



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 1 ay uzattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dan yapılan açıklamada ‘Süre 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.



