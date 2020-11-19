Merkez'den piyasalara net ve güçlü mesaj

Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 475 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltti. Göreve geldiği gün ‘piyasa dostu’ bir politika yürüteceğini açıklayan Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Bankası, faiz artışı dışında tüm fonlamayı politika faizinden yapacağını duyurarak ‘tek faiz’ dönemi başlattı. Böylece sadeleşmeye giden Merkez Bankası, attığı adımı da ‘net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma’ olarak tanımladı.

Dünkü toplantı sonrası yapılan açıklamada “Enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

ENFLASYONA VURGU

Açıklamada “Bu doğrultuda kurul, enflasyona dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek” denildi.

KREDİ FAİZİ ARTMAZ

Ekonomistler Merkez Bankası’nın en az 400 baz puan faiz artışı yapacağın tahmin ediyordu. Ekonomistler buna gerekçe olarak da ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14.75’e ulaşmasını gösteriyordu. Ekonomistler dünkü faiz artışı ile birlikte politika faizinin piyasada Merkez Bankası tarafından fiili olarak uygulanan 14.75’lik faize eşitlenerek aslında artışa değil sadeleşmeye gidildiğini söylediler.

Uzmanlar bundan dolayı da kredi faizlerinde bir artış beklemiyor. Uzmanlara göre karar TL’ye güveni artıracak, uluslararası sermayenini Türkiye’ye olan ilgisi hızlanacak.

MARK MOBIUS: GÜVEN ARTACAK



Merkez Bankası’nın faiz indimi kararını değerlendiren ‘Para Sihirbazı’ lakaplı Mark Mobius “Merkez TL’nin kaybını önledi. Türk piyasalarına güven artacak” dedi.

DOLAR DÜŞTÜ, BORSA’DA YENİ TARİHİ REKOR GELDİ



Merkez Bankası’nın attığı adım piyasalarda anında karşılık buldu. Karar sonrası borsa yükseldi, döviz kurları ve altın geriledi. Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan Borsa endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.325 puana kadar çıktı. Borsa günü yüzde 1.41 artışla 1.313 puandan kapatarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN DA DÜŞÜYOR

Dolar, faiz kararı öncesinde bulunduğu 7.71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7.5160’a kadar geriledi. Dolar günü yüzde 2.3 kayıpla kapatırken Euro da 9 liranın altına indi. 8.94 liraya düşen Euro’daki kayıp da yüzde 2.4 oldu. Altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 449.3 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 753 liraya indi.

Jason Tuvey (Capital Economics): Türk Lirası kazanımlarına devam edebilir.

Timothy Ash (Bluebay Varlık Yönetimi): Bu karar tamamen doğru ve mantıklı olan da buydu. Yabancı portföylerin geri dönmesi ve dolarizasyonun çözülmesi gibi bir şans da ortaya çıktı. n Enver Erkan (Tera Yatırım): Merkez Bankası, yüksek oranlı politika faiz artışı ile piyasa koşullarına uyum sağlamış, reel faiz pozisyonunu kuvvetlendirmiş ve tüm fonlamayı da tek bir orana yönlendirerek öngörülebilirliği artırmış oldu.

Orkun Gödek (Deniz Yatırım): Artık tüm fonlamanın haftalık repo faizinden yapılacağı ve bu durumun parasal duruş için tek gösterge olacağı mesajını sadeleşme yolunda atılmış son yılların en net adımı olarak görüyoruz. n Prof. Dr. Alkin (Altınbaş Üniversitesi): Bu karar güveni pekiştirdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gelir gelmez yaptığı hamleyle faturanın büyümesini önledi.

Phoenix Kalen (Societe Generale): Piyasa katılımcıları Ağbal’ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladı ve derin bir nefes aldı. Para politikasında daha gerçekçi bir politik duruşa geçildi.

Piotr Matys (Rabobank): Ağbal yerinde bir faiz artışı ve para politikasındaki sadeleştirmeyle TCMB’nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti.