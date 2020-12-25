Merkez'den güçlü mesaj

Merkez Bankası, Naci Ağbal başkanlığındaki yılın son toplantısında politika faizini 2 puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltti. Banka attığı bu adımı ise ‘güçlü bir parasal sıkılaştırma’ olarak tanımladı. Banka önümüzdeki döneme ilişkin de karar alma sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını duyurdu. Göreve geldiği gün ‘piyasa dostu’ bir politika yürüteceğini açıklayan Naci Ağbal, geçen ayki ilk toplantıda 475 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Dünkü toplantıda ise 1.5 puanlık artış bekleniyordu.

AĞBAL SİNYALİ VERMİŞTİ



Yapılan 2 puanlık artış sonrası Para Politikası Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Kurul, risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçen hafta “Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız” faiz artışı sinyali vermişti.

BORSADA YENİ REKOR



Kararın ardından Türk Lirası yüzde 0.85 ile en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi oldu. Dolar gün içinde 7.57 liraya kadar inerken, Borsa ise yüzde 0.6 yükselişle 1.426 puanlık yeni rekora ulaştı.

YABANCININ İLGİSİ ARTACAK



Ekonomistler faiz kararı sonrası yabancının TL varlıklara ilgisinin daha da artıracağını söylediler. Ekonomist Haluk Börümcekçi gelişmekte olan ülkelerde ortalama reel faizin 0.5 olduğunu belirterek “Bunun belirgin bir şekilde üstüne çıkmamız yabancı yatırımcı girişi açısından gerekli şartları sağladığımızı gösteriyor” dedi. InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ise “Borsada 2 aydır devam eden rallinin devamı, artan faiz ortamında bir süre daha devam edebilir” diye konuştu.