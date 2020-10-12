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  • Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi
12 Ekim 2020 Pazartesi 09:19 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 16 Ekim'den geçerli yüzde 7'ye çıkardı.

Merkez Bankası, normalleşme adımlarını destekleyici nitelikte bir karar aldı. Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 200 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.

Yeni oran 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Yabancı para cinsi zorunlu karşılıklardan alınan komisyonlar da yarı yarıya azaltıldı.

Yapılan açıklamada, değişikliklerin, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği belirtildi.

Ayrıca, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. 

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