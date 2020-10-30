Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 30 Ekim'de BIST Repo-Ters Repo Pazarı'ndaki fonlamanın sıfırlanacağını açıkladı.

Açıklamada "TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu kanaldan yapılan fonlama toplam fonlamanın yüzde 5'i ağırlığa sahip.

Bu atılan adımlarla bankaların Geç Likidite Penceresine de belli tutarlarda yönlendirileceği beklendiği ve bu adımın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacağı belirtildi.