Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararının ardından yeni bir hamle daha geldi. Buna göre, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.



AA'nın haberine göre, TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır. 20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır."

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