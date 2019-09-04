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  3. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınladı. Raporda "TL istikrarı çekirdek enflasyon düşüşünü destekledi" denildi.

Merkez Bankası, TÜİK tarafından dün açıklanan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu belirtti.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.86 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 1.64 puan azalarak yüzde 15,01’e gerilediğini hatırlatan Merkez Bankası, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."

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