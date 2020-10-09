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09 Ekim 2020 Cuma 10:13 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi

Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi geldi. Buna göre, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi geldi. Buna göre, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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