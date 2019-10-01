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  3. Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi. Piyasada merkez bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 20019 tarihinden itibaren başlanacak." ifadelerine yer verildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.

SWAP NEDİR?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

İşlemler, döviz ve efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır.  İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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