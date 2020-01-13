Merkez Bankası toplantısı 2020 ne zaman? Gözler Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında..

Merkez Bankası toplantısı 2020 ne zaman? sorusu arama motorunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası yılın ilk toplantı tarihi merak edilirken bir yandan da faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini paylaştı. Merkez Bankası toplantısı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde..

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE KADARDI?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapıldı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu.

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTI TARİHLERİ