Merkez Bankası swap kararı nedir? Merkez Bankası açıklaması burada

Merkez Bankası swap açıklaması vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi geldi. Merkez Bankası swap kararı araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

MERKEZ BANKASI SWAP KARARI

Merkez Bankası'ndan döviz işlemleri için swap hamlesi geldi. Buna göre, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.