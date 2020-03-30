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  3. Merkez Bankası: Kredi kartları aylık azami faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası: Kredi kartları aylık azami faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası: Kredi kartları aylık azami faiz oranları düşürüldü

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Merkez Bankası, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, yüzde 1.25'e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi kartı azami faiz oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceğini, ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar

geçerli olacağı belirtildi.

Merkez Bankası açıklamasına göre;

- TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.4'ten yüzde 1.25'e, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.7'den yüzde 1.55'e;

- döviz cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12'den

yüzde 1.0'e; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.42'den yüzde 1.3'e düşürüldü.

Merkez Bankası açıklamasında, kısa vadeli kredi gereksinimi olanların "kredi kartları" yerine, "tüketici kredileri" yoluyla ihtiyaçlarını karşılamalarının menfaatlerine olacağı da belirtildi.


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