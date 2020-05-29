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  3. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
29 Mayıs 2020 Cuma 11:06 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı."

"Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir."

"Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı."

"Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir."

Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek."

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