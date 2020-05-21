Merkez Bankası faiz toplantısı yoğun ilgi görüyor. Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Nisan ayında toplanan kurulun aldığı karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitmişti. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Karar saat 14:00'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından "Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. şeklinde açıklama yapıldı.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %9,75'ten %8,75'e çekildi. TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti.

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %9,76, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %9,70 ve 24 ay sonrakı enflasyon beklentisi %8,62 oldu. TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,2, 2021 yıl sonu için %5,4 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte. İktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladı. Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir."