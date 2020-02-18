Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TCMB faiz toplantısı kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde12'den yüzde 11,25'e çekti. Şimdi gözler şubat ayı toplantısına çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar; tarihi önceden belli olan toplantılarda, Para Politikası Kurulu tarafından alınır. Para Politikası Kurulunun aldığı kararlar, toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te; Kurulun yaptığı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

OCAK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde12'den yüzde 11,25'e çekti. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 11,25'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.