Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekim 2019 Merkez Bankası faiz indirim beklentisi..

Ekim 2019 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? hem vatandaşlar hem ekonomistler tarafından merak ediliyor. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar devam ediyor. Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Bir yandan da gözler Merkez Bankası'nın açıklacağı faiz indiriminde. Ekim 2019 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? diye merak edenleri çin Merkez Bankası faiz indirim beklentisi haberimizde..

EKİM 2019 MERKEZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı 24 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Bankanın son toplanıtısı ise 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararlarına çevrildi.

Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50’ye çekilmesi yönünde. Ekonomistlerin beklenti ortalaması 100 baz puan olurken, indirimi beklemeyen küçük bir kesim de var. En yüksek beklenti ise 200 baz puan.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ NE KADARDI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.

ART ARDA İKİ TOPLANTIDA İNDİRİM

Merkez Bankası, böylece iki toplantı üst üste faiz indirimine gitmiş oldu. İki aydaki toplam indirim 7,25 puanı buldu.

Merkez'in faiz kararı öncesi 5,75 seviyesinde işlem gören dolar 5,70'in altına indi.

Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.